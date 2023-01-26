Burdur Valisi Ali Arslantaş'tan Regaip Kandili mesajı

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BURDUR (AA) - Burdur Valisi Ali Arslantaş, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arslantaş, mesajında, mübarek üç aylara ulaşmanın gönül huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Regaib Kandili'nin ülkeye, millete ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Arslantaş, "İçinde bulunduğumuz bu mübarek gün ve geceler, öncelikle Allah'ımıza, ailemize ve topluma karşı görev ve sorumluluklarımızı hatırlamamızı, hatalarımız ve yanlışlarımız varsa farkına vararak doğruya, güzele, iyiye yönelebilmemiz açısından çok önemli günlerdir." ifadelerini kullandı.

Arslantaş, bu gecelerde yapılacak duaların, birliklerini ve dirliklerini her zamankinden daha fazla güçlendirmesini dileyerek, şunları kaydetti:

"Burdurlu hemşerilerim başta olmak üzere aziz milletimizin Regaib Kandili'ni, mübarek üç aylarını tebrik ediyor, kandilin bütün İslam aleminin ve insanlığın barış ve huzuruna vesile olması Allah'tan niyaz ediyorum."

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