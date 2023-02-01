Burdur'da müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde müstakil evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Ulucami Mahallesi'nde Muhsin Karayel'e ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede binayı kapladı.

Yangın sırasında evde kimse bulunmadığından alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çabalarıyla söndürülen yangında ev ve evin alt katında park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.



Burdur Valisi Ali Arslantaş ile Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş da yangın yerinde incelemede bulundu, evi yanan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Arslantaş, aileyi bir misafirhaneye yerleştireceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Sertbaş da itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Şükürler olsun ki yangın can kaybı olmadan söndürüldü. Aileye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.