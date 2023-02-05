Burdur'da yangın çıkan binada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

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BURDUR (AA) - Burdur'da 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, üst katlarda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı.

Yenice Mahallesi'nde Afganistan uyruklu 3 ailenin yaşadığı 3 katlı binanın zemin kısmında, ilk belirlemelere göre içinde köz bulunan soba kovasının odunların üzerine konulması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, binanın üst katlarında mahsur kalan 7 kişi tahliye edildi.

Dumandan etkilendikleri belirlenen bu kişilere, sağlık ekiplerince ayakta tedavi uygulandı.

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