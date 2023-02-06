Burdur'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

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BURDUR (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için Burdur'da yardım kampanyası başlatıldı.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, depremden etkilenenlere acilen ulaştırılmak üzere Valilik koordinesinde ayni ve nakdi yardım kampanyası düzenlendiği belirtildi.

Ayni bağışta bulunmak isteyenlerin, öncelikle katalitik soba, kışlık kıyafet, battaniye, hijyenik malzeme, çocuk bezi ve maması, hazır ve bozulmayacak nitelikte paketli gıda gibi bağışlarını merkez ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla bölgeye iletebilecekleri kaydedilen açıklamada, nakdi destek vermek isteyenlerin ise "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebileceği (SMS bedeli: 20 lira) ya da AFAD Başkanlığının banka hesap numaralarına bağış yapabileceği bildirildi.

Burdur Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da hayırseverlerin kullanılmamış yardım malzemelerini bölgeye gönderilmek üzere belediyenin halı sarayı ile konferans ve sergi salonuna getirebilecekleri ifade edildi.

Bucak, Gölhisar, ve Karamanlı belediyeleri de yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.

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