Burdur'dan 200 öğretmen ve 148 sağlık personeli deprem bölgesine gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'dan 200 öğretmen ve 148 sağlık personeli deprem bölgesine gönderildi

AA

Burdur'dan 200 öğretmen ve 148 sağlık personeli deprem bölgesine gönderildi

BURDUR (AA) - Burdur'dan arama kurtarma, yardım ve sağlık alanında görev alacak gönüllü 200 öğretmen ile 148 sağlık personeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye hareket etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde toplanan öğretmenler aileleriyle vedalaştıktan sonra 4 otobüsle Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Burdur Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, gazetecilere, Vali Ali Arslantaş'ın himayelerinde yardım faaliyetlerinin yanı sıra gönüllü öğretmenleri deprem bölgelerine gönderdiklerini söyledi.

İlk yardım, arama kurtarma, psiko-sosyal eğitimi alan öğretmenlere öncelik verdiklerini anlatan Kakırman, "Yolları açık olsun, Allah'a emanet olsunlar. Gönüllü olan öğretmen arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hepsi evini, barkını, çocuklarını bırakarak bir asker edasıyla vatan hizmeti yapar gibi bölgeye gidiyorlar." dedi.

- "Bizim de bir faydamız olsun istedik"

Öğretmen Mahmut Yavaş, depremzedelere elinden geldiğince yardım edebilmek için gönüllü olduğunu ifade etti.

Depremzedelere faydalı olmak istediklerini anlatan Yavaş, "Bizim de bir faydamız olsun dedik, ülke olarak çok zor günler geçiriyoruz, çok üzgünüz. Bizler orada ilk yardım çadırı kurmaya, erzak dağıtımından arama kurtarmaya kadar ne görev verilirse yapacağız." diye konuştu.

Abdullah Kayaoğlu da afet bölgesinde yaraları sarmak için bölgeye gittiğini vurgulayarak, "Arkadaşlarım ve ben inşallah elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğünden aralarında doktorların da bulunduğu 148 sağlık personeli, Kahramanmaraş ve Hatay'a gitti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'dan deprem bölgesi için yardım seferberliği
YEREL HABERLER Burdur'dan deprem bölgesi için yardım seferberliği
Tefenni'de kar küreme aracı devrildi
YEREL HABERLER Tefenni'de kar küreme aracı devrildi
Burdur'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Burdur'da depremzedeler için yardım kampanyası ...
Burdur kar yağışının ardından beyaza büründü
YEREL HABERLER Burdur kar yağışının ardından beyaza büründü
Davraz Kayak Merkezi'nde mahsur kalan tatilcileri kurtarma çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Davraz Kayak Merkezi'nde mahsur kalan tatilcileri ...
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ...
Burdur'da kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Burdur'da kar yağışı etkili oluyor
(Görüntülü) BURDUR&#039;DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURDUR'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Burdur'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi
YEREL HABERLER Burdur'da kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil ...
Burdur'da eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Burdur'da eğitime 1 gün ara verildi
Burdur'da yangın çıkan binada mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Burdur'da yangın çıkan binada mahsur kalan 7 kişi ...
Evde yangın çıktı; 5'i çocuk 7 Afgan dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Evde yangın çıktı; 5'i çocuk 7 Afgan dumandan ...
(Görüntülü)EV YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 7 AFGAN SIĞINMACI HASTANELİK OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)EV YANGININDA DUMANDAN ETKİLENEN 7 AFGAN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.