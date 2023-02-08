Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri 7 yaşındaki Elif'i kurtardı

BURDUR (AA) - Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 7 yaşındaki kız çocuğu, Burdur'dan giden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, toplamda 10 ili etkileyen depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, enkaz altında kalan 7 yaşındaki kız çocuğuna ulaştı.

İsminin Elif Temel olduğu belirtilen kız çocuğu, depremin 33'üncü saatinde Hünkar Sitesi'nin enkazından çıkarıldı.

İtfaiye çavuşu Ali Eryılmaz, enkaz altında ulaştığı Elif'e "Biliyorsun biz deminden beri seni kurtarmak için çalışıyoruz." dedi.

Eryılmaz "Ne zaman bitecek?" diye soran Elif'e "Çok az kaldı. Kendin de biliyorsun 2 dakikadan belki daha az kaldı. Ama sen sabredeceksin. Çünkü buradaki en güçlü kişi sensin. Bizden daha güçlüsün." karşılığını verdi.

Enkazdan çıkarılmasının ardından battaniyeye sarılan Elif Temel itfaiye ekiplerince sedyeye alınarak ambulansa taşındı.

Kız çocuğunun anne, baba ve kardeşinin depremde hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

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