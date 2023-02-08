Hatay'da UMKE, bir erkek ve kadını enkazdan sağ çıkardı

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BURDUR (AA) - Hatay'da enkaz altında kalan 40 yaşındaki Yasemin Karaoğlan ile 65 yaşındaki Recep Gümüş, Burdur'dan giden UMKE ekiplerinin katıldığı kurtarma çalışmasında enkazdan sağ çıkarıldı.

Burdur Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE ekipleri, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin etkilediği Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

UMKE'nin katıldığı kurtarma çalışmasında ekipler, önce Küçükdalyan Mahallesi'nde enkaz altında kalan Karaoğlan'a ulaştı.

Depremin 56'ncı saatinde enkazdan çıkarılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Yasemin Karaoğlan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ardından Uğur Mumcu Caddesi Akademi City B Blok enkazında çalışmalara başlayan ekipler, Recep Gümüş'ün de yerini de tespit etti.

57 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Gümüş, Burdur 112 Acil Sağlık ambulansına alınarak sahra hastanesine götürüldü.

Ayrıca Burdur Sağlık Müdürlüğü personelleri de deprem bölgesinde fedakarca çalışan kurtarma ve sağlık ekiplerine kumanya hazırlayıp gönderdi.

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