Adıyaman'da enkazdan çıkarılan Erva bebek, annesine hastanede kavuştu

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BURDUR (AA) - Adıyaman'daki enkazdan çıkarılan 10 aylık Erva bebek, 3 saat sonra enkazdan çıkarılan annesiyle hastanede buluştu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin etkilediği kentte, dün gece saat 23.00 sıralarında arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Erva bebek tedaviye alındı.

Burdur'dan Adıyaman'a giden 112 Acil Servis ekiplerinin ilgilendiği bebek, yaklaşık 3 saat sonra enkazdan çıkarılan annesi Hatice Salhan'a kavuştu.

Anne ve bebeğinin kavuşma anını fotoğraflayan Burdur 112 Acil Servis ekipleri, Salhan ve bebeğinin tedavisini gerçekleştirdi.

Hastanede tedavileri süren Erva bebeğin ve annesinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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