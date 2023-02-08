Burdur'daki Çinli iş insanları, depremzedeler için seferber oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'daki Çinli iş insanları, depremzedeler için seferber oldu

AA

Burdur'daki Çinli iş insanları, depremzedeler için seferber oldu

BURDUR (AA) - Burdur'da mermercilik sektöründe faaliyet yürüten Çinli iş insanları, kendi aralarında topladıkları yardım malzemelerini Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine gönderdi.

Burdur Çinli Mermerciler Birliği Temsilcisi Guoxiong Chen, yaptığı açıklamada, 16 yıldır Burdur'da çalıştığını söyledi.

Depremi duyduklarında oldukça üzüldüğünü belirten Chen, arkadaşlarıyla destek olmak için seferber olduklarını kaydetti.

Valilikle görüşerek destek konusunda bilgi aldıklarını anlatan Chen, "İlk gün çalışma yaptım ve malzemeleri topladım. Bugün de Burdur'dan bir tır malzeme gönderdik. Hala bağış topluyoruz. Birkaç gün sonra da 1 milyon lira bağış yapacağız. Bu yardımları sektörden Çinli arkadaşlarımla yapıyoruz. Çok üzülüyoruz, Çin'deki bütün arkadaşlarımız da üzülüyor. Hem de her gün 'durum nasıl' diye soruyorlar. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Chen, ilerleyen günlerde de birlik olarak yardım yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Çinli Liping Xıe de uzun süredir Türkiye'de yaşadıklarını belirterek, deprem nedeniyle mağdur olan insanların üzüntüsünü paylaştıklarını söyledi.

Türkiye'nin büyük bir deprem yaşadığını ifade eden Xıe, "Elimizden ne gelirse yaparız. Bu olay çok hüzünlü. Türkiye'yi seviyoruz, geçmiş olsun Türkiye." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BURDUR&#039;DAKİ ÇİNLİLERDEN DEPREM BÖLGESİNE YARDIM
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURDUR'DAKİ ÇİNLİLERDEN DEPREM ...
Adıyaman'da enkazdan çıkarılan Erva bebek, annesine hastanede kavuştu
YEREL HABERLER Adıyaman'da enkazdan çıkarılan Erva bebek, annesine ...
Burdur'daki Çinlilerden deprem bölgesine yardım
YEREL HABERLER Burdur'daki Çinlilerden deprem bölgesine yardım
Hatay'da UMKE, bir erkek ve kadını enkazdan sağ çıkardı
YEREL HABERLER Hatay'da UMKE, bir erkek ve kadını enkazdan sağ ...
Burdur'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Burdur'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Burdur'dan depremzedeler için 38 tır yardım malzemesi gönderildi
YEREL HABERLER Burdur'dan depremzedeler için 38 tır yardım malzemesi ...
Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri 7 yaşındaki Elif'i kurtardı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri 7 yaşındaki Elif'i ...
Kahramanmaraş'ta UMKE 5 ve 3 yaşlarındaki kız kardeşleri kurtardı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta UMKE 5 ve 3 yaşlarındaki kız ...
Burdur'dan 200 öğretmen ve 148 sağlık personeli deprem bölgesine gönderildi
YEREL HABERLER Burdur'dan 200 öğretmen ve 148 sağlık personeli ...
Burdur'dan deprem bölgesi için yardım seferberliği
YEREL HABERLER Burdur'dan deprem bölgesi için yardım seferberliği
Tefenni'de kar küreme aracı devrildi
YEREL HABERLER Tefenni'de kar küreme aracı devrildi
Burdur'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Burdur'da depremzedeler için yardım kampanyası ...
Burdur kar yağışının ardından beyaza büründü
YEREL HABERLER Burdur kar yağışının ardından beyaza büründü
Davraz Kayak Merkezi'nde mahsur kalan tatilcileri kurtarma çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Davraz Kayak Merkezi'nde mahsur kalan tatilcileri ...
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.