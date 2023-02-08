Burdur'daki Çinli iş insanları, depremzedeler için seferber oldu

BURDUR (AA) - Burdur'da mermercilik sektöründe faaliyet yürüten Çinli iş insanları, kendi aralarında topladıkları yardım malzemelerini Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine gönderdi.

Burdur Çinli Mermerciler Birliği Temsilcisi Guoxiong Chen, yaptığı açıklamada, 16 yıldır Burdur'da çalıştığını söyledi.

Depremi duyduklarında oldukça üzüldüğünü belirten Chen, arkadaşlarıyla destek olmak için seferber olduklarını kaydetti.

Valilikle görüşerek destek konusunda bilgi aldıklarını anlatan Chen, "İlk gün çalışma yaptım ve malzemeleri topladım. Bugün de Burdur'dan bir tır malzeme gönderdik. Hala bağış topluyoruz. Birkaç gün sonra da 1 milyon lira bağış yapacağız. Bu yardımları sektörden Çinli arkadaşlarımla yapıyoruz. Çok üzülüyoruz, Çin'deki bütün arkadaşlarımız da üzülüyor. Hem de her gün 'durum nasıl' diye soruyorlar. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Chen, ilerleyen günlerde de birlik olarak yardım yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Çinli Liping Xıe de uzun süredir Türkiye'de yaşadıklarını belirterek, deprem nedeniyle mağdur olan insanların üzüntüsünü paylaştıklarını söyledi.

Türkiye'nin büyük bir deprem yaşadığını ifade eden Xıe, "Elimizden ne gelirse yaparız. Bu olay çok hüzünlü. Türkiye'yi seviyoruz, geçmiş olsun Türkiye." dedi.



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