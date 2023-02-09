Kahramanmaraş ve Hatay'da iki kardeş ve bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı

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BURDUR (AA) - Kahramanmaraş ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Burdur UMKE, Muhammet ve İsmail kardeşler ile Birgül Dadük'ü enkazdan kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye giden ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yıkılan binaların enkazından saatler sonra sağ çıkarılanların haberleri, umutları diri tutuyor.

Burdur Sağlık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yapan Burdur UMKE ekibi, depremden yaklaşık 61 saat sonra Muhammet ile İsmail kardeşlere ulaştı.

Enkazdan çıkarılan kardeşler, battaniyeye sarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kardeşlerden İsmail'e serum takan UMKE personeli "Sen mucizesin." dedi.

- "Enkazdan çıkarılan kadın, çocuklarını sordu"

Hatay'daki çalışmalara katılan başka bir Burdur UMKE ekibi de Armutlu Mahallesi Söğütlü Sokak'ta yıkılan Süleyman Edipoğlu apartmanın enkazında depremden yaklaşık 65 saat sonra 33 yaşındaki Birgül Dadük'e ulaştı. Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından enkazdan çıkarılan Dadük, ekiplere iki çocuğunun da çıkarılıp çıkarılmadığını sordu. Ekiplerin olumlu cevabı üzerine Dadük, bir an önce çocuklarını görmek istediğini belirtti.

Omurga travması olduğu tespit edilen Dadük, sağlık ekiplerince Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı.

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