Hatay'da enkaz altında kalan genç 69 saat sonra kurtarıldı

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BURDUR (AA) - Hatay'da enkaz altında kalan 18 yaşındaki Davut Çerçi, Isparta, Eskişehir ve Burdur'dan giden kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla enkazdan sağ çıkarıldı.

Burdur Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Cebrail Mahallesi'ndeki evinde depreme yakalanan Çerçi, enkaz altında 69 saat geçirdi.

Ekiplerin "Sesimi duyan var mı?" sorusuna cevap veren Çerçi'yi kurtarma ve sağlık ekipleri enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

Burdur 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Sağlık ekibine teşekkür eden Çerçi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çerçi'den 4 saat önce de kardeşinin enkazdan sağ çıkarıldığı kaydedildi.





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