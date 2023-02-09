"Asrın felaketi"nde Gaziantep'te enkaz altında kalan kız çocuğu 87. saatte kurtarıldı

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BURDUR (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 13 yaşındaki Meryem Alhatip, "asrın felaketi"nde yıkılan binanın enkazından 87 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Burdur Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Burdur'dan giden öğretmenlerin de görev aldığı MEB AKUB, 112 Acil Sağlık ve diğer arama kurtarma ekiplerinin katıldığı Atatürk Mahallesi Can Apartmanı'nda bir kız çocuğuna ulaştı.

Enkazdan çıkarılan Alhatip, sedyeye alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Alhatip'in diğer üç kardeşinin ise enkazda hayatlarını kaybettiği öğrenildi.









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