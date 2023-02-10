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Hatay'da enkaz altında kalan 40 yaşındaki depremzede 90'ıncı saatte kurtarıldı

AA

Hatay'da enkaz altında kalan 40 yaşındaki depremzede 90'ıncı saatte kurtarıldı

BURDUR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da enkaz altına kalan 40 yaşındaki Tefik Atraş 90. saatte enkazdan sağ çıkarıldı.

Burdur Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Burdur UMKE ve diğer arama kurtarma ekipleri, Cebrail Mahallesi 23 Sokak 13 numaralı apartmanda Atraş'a ulaştı.

Buradaki 4 saatlik çalışmanın ardından ekipler, depremin 90. saatinde Atraş'ı enkazdan çıkarmayı başardı.

Bölgede görev yapan Burdur 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansına alınan Atraş, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Atraş'ın ambulansla hastaneye giderken Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar sağlık ekibinin cep telefonu kamerasına yansıdı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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