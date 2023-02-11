Burdur'a getirilen afetzedeler depremde yaşadıklarını anlattı

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BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaralı kurtulan ve tedavi için yakınlarınca Burdur'a getirilen depremzedeler, akrabalarını kaybetmenin acısını yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremi Hatay ve Kahramanmaraş'ta yaşayan, yıkılan ve ağır hasar alan evlerinden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Kaçar ve İmren ailelerinden yaralı olanlar, Burdur Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde tedavi ediliyor.

Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez Mahallesi Kale Sokak'taki 3 katlı aile apartmanında gece depreme yakalanan Kaçar ailesi, evleri yıkılınca enkaz altında kaldı.

Şiddetli yağmurun altında 4 saatlik uğraşın ardından enkazdan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran aileden 9 kişi, yıkıntılar arasında kalan ailenin en büyük ferdi 68 yaşındaki Fidan Kaçar'ı kurtarmaya çalıştı. Üzerine kolon düşen Kaçar, evlatlarının çabasıyla depremin 7. saatinde enkazdan yaralı çıkarıldı.

- "Herkes can havline düştü"

Alçıya alınan kolu omzundan itibaren kırılan Fidan Kaçar, AA muhabirine, depreme uykuda yakalandığını, bir anda üzerine briketlerin döküldüğünü söyledi.

Kızlarına o an "ölüyorum, beni kurtarın" dediğini anlatan Kaçar, Allah'a yalvardığını, kızının da o sırada Kur'an-ı Kerim'den bildiği sureleri okumaya başladığını dile getirdi.

Kaçar, enkaz altında çok zor dakikalar geçirdiğini belirterek, "Allah'ım milletimize sabırlar versin, çok zordu. Oğlum, 'Anne, anne korkma' diye sürekli bağırdı. Sesleri duyuyordum ancak benim kalkacak halim yoktu. Bacağıma düşen parçalar da vardı. Çok korktum, o an korkudan çocuklarım bile aklıma gelmiyordu. Herkes canının derdine düştü." ifadelerini kullandı.

Çocuklarının kendisini çıkarmak için çok çabaladığını aktaran Kaçar, evinin yıkıldığına çok üzüldüğünü dile getirerek "Anılarım, evim, bütün komşularımın evleri de gitti. Hısım akrabalarım, dayımın çocukları, bacım, bacımın çocukları, erkek kardeşimin çocukları öldüler. Çok acı." dedi.

- "Çocuklarım 'Baba beni kurtar' diye bağırıyordu"

Annesini enkazdan çıkaran 48 yaşındaki Ahmet Kaçar da depremin son saniyelerinde tavanın üzerlerine çöktüğünü söyledi.

Yıkılan dolabın altındaki yaşam üçgeninde kalınca kurtulduklarını ifade eden Kaçar, "Balkona açılan pencereden çıkabildim. İlk önce eşimi çıkardım, sonra diğer odadaki çocuklarıma koştum. Aşırı yağmur da yağıyordu, üstümüzde başımızda bir şey yok, yalın ayak kalmıştık. Çocuklarım 'Baba beni kurtar' diye bağırıyordu, annem öbür taraftan bağırıyordu. Çok ağır bir durumdu, gün aydınlanana kadar ailemi çıkarmaya çalıştım. Kız kardeşlerimi depremin 4-5. saatinde, annemi de küçük bir boşluk açarak kolonu krikoyla kaldırarak yaklaşık 6-7 saatte çıkarabildim. O panikle Burdur'daki yeğenim Murat'ı aradım, 'Evimiz yıkıldı yetişmen lazım' dedim." diye konuştu.

- "Teyzemin ve kuzenimin cenazesini enkazdan çıkardım"

Kaçar, Burdur'daki hastanede kendileriyle yakından ilgilenildiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Şu anda aklımız fikrimiz hep orada. Hala deprem psikolojisini atlatamadık. Uyuduğumuzda tavan üzerimize çökecek diye hissediyoruz. Kaybettiklerimiz arasında genç olanlar var. Teyzemi, anne yarısı dediğim insanı kaybettim. Teyzemin ve kuzenimin cenazesini kendi ellerimle enkazdan çıkardım. Kızıyla kucak kucağa sarılmış şekildeydi. Sevdiğin insanları enkazdan ölü çıkarmak çok ağır bir duygu. Ümit ediyorsun 'belki yaşıyordur' diye. Acılar anlatılmaz bir hal alıyor."

Kaçar, yardımların orada kalan yakınlarına ulaştığının haberini aldıklarından dolayı içinin bir nebze olsun rahat olduğunu vurguladı.

- "Şok halimiz hiç geçmiyordu"

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi İstasyon Mahallesi Aydan Sokak'taki müstakil evinde depremden kaçarken sol ayak bileği kırılan 49 yaşındaki Ali İmren de bileğinden ameliyat olacağını anlattı.

Yara almadan kurtulan eşi Rahime ve oğluyla Burdur'daki yakınının yanına geldiğini belirten İmren, deprem anında sarsıntının şiddetiyle duvardan duvara çarptığını, ayağının o anda kırıldığını söyledi.

İlk depremde evlerinin yıkılmadığını, ikinci depremde ağır hasar aldığını, akrabalarından 10 kişiyi de depremde kaybettiğini aktaran İmren, şunları ifade etti:



"Deprem anında büyük korku ve panik yaşadık. O anki yaşadıklarımızı kelimelerle anlatmaya zorlanıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık, arabamıza bindik, deprem devam ediyordu. Her saat artçılar oluyordu, şok halimiz hiç geçmiyordu. Anne, baba, çocuklarıyla yakın akrabalarımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin hepsine."

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