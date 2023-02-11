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Burdur'da meslek liseliler varilleri depremzedeler için sobaya dönüştürdü

AA

Burdur'da meslek liseliler varilleri depremzedeler için sobaya dönüştürdü

BURDUR (AA) - Burdur'daki bir meslek lisesinin öğrenci, öğretmen ve mezunları, varillerden yaptıkları 100 sobayı, "asrın felaketi" olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderdi.

Bucak Organize Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen, öğrenci ve mezunları 2 günde kullanılmayan boş varilleri depremzedeler için gece saatlerine kadar çalışarak sobaya dönüştürdü. Hazırlanan sobalar borularıyla bir tıra yüklenerek AFAD koordinasyonunda ihtiyaç olan çadır kentlere gönderildi.

Lisenin müdürü Ayşe Ünal, AA muhabirine, depremzedelerin en azından bir kısmını soğuktan koruyacak sobaları ürettiklerini söyledi.

Afetzedelerin ihtiyacını karşılamaya destek olmaya çalıştıklarına değinen Ünal, çevredeki iş yerinden buldukları boş varilleri hızlıca sobaya dönüştürdüklerini aktardı.

- "Daha fazla varil veya malzemeye ulaşabilirsek biz soba yapamaya talibiz"

Ünal, sobaların çadırlarda veya yardım dağıtım merkezlerinde rahatlıkla kullanılabileceğine değinerek, şöyle konuştu:

"Daha fazla varil veya malzemeye ulaşabilirsek biz soba yapamaya talibiz. Kış gününde yaşanan bu felaket, bizim birlik ve beraberliğimizi sağlamamız için bir sınav. Öğretmen ve öğrencilerimizin de bu tür problemlere nasıl katkı sağlayacağını, devletimizin ve millerimizin yanında nasıl yer alacağını göstermiş oluyoruz. Meslek liseleri her türlü sorunda sorun çözmeye odaklı liselerdir."

- Deprem bölgesine odun gönderildi

Metal Teknolojisi Alan Şefi Öğretmen Bülent Aras, çaresizce beklemek yerine kış şartlarında oradaki insanların ısınma sorununu çözmeye çalıştıklarını anlattı.

Gönüllü çalışan 60 kişiyle sobaları ürettiklerini belirten Aras, "Varilden ürettiğimiz sobaların herhangi bir sakıncası yok, duman sızdırmaz, her türlü yakıt odun, kömür yanabilir. Geçici olarak oradaki insanların bir nebze de olsa ısınma sorununu çözer inşallah." ifadelerini kullandı.

Okuldan mezun kaynak ustası Hamza Sayın da gündüz kendi işinde, akşamları da depremzedeler için çalıştığına işaret ederek, "Yanlarında değiliz ama elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Gönüllü, içimizden gelerek çalışıyoruz. Çok üzüldük, Allah kimseye yaşatmasın, enkaz altında vefat edenlere rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz." diye konuştu.

Ayrıca, Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Orman İşletme Müdürlüğü de merkeze bağlı Bereket köyündeki işletmeden deprem bölgesine bir tır ve bir kamyon odun gönderdi.


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