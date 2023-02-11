Hatay'da bir kadın, depremin 138. saatinde enkazdan kurtarıldı

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BURDUR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 138 saat sonra bir kadın, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Doğan Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler, enkaz altında bir kadının hayatta olduğunu tespit etti.

Burdur 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve bölgede bulunan arama kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği kurtarma operasyonuyla enkaz altındaki Fatma Öyel kurtarıldı.



Öyel, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Konya 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansıyla hastaneye götürüldü.



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