Depremde hayatını kaybeden 4 kişi memleketleri Burdur'da toprağa verildi

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BURDUR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi memleketleri Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verildi.

Baba Ahmet Elibol ile çocukları Adem Ahsen (21), Hüseyin Tuğrul (15) ve Muhammet Subutay (12) için Köle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, Kaymakam Erol Tanrıkulu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının adından Elibol ailesinin fertleri, dualar eşliğinde defnedildi.

Cenazede ailenin yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

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