Depremde yaşamını yitiren Burdurlu anne ve 3 çocuğu defnedildi

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BURDUR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden anne ve 3 çocuğu memleketleri Burdur'un Bucak ilçesinde toprağa verildi.

Suriye'de geçici görevde olan doktor Bahadır Kahveci'nin Kahramanmaraş'ta oturan eşi Emra ile çocukları Taha Asım, Muhsin Kerem ve Hira Nur, depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı.

Kurtarma ekipleri, depremin 7. gününde Emra Kahveci ve çocuklarının cansız bedenlerine ulaştı. Anne ve çocuklarının cenazeleri, memleketleri Bucak'a getirildi.

Hacısarılar Mezarlığı'nda Bucak Müftüsü İbrahim Keser'in kıldırdığı namazın ardından anne ve 3 çocuğu defnedildi.

Cenaze törenine baba Bahadır Kahveci ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Kaymakam Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal ile vatandaş katıldı.



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