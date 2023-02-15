Burdur'a gelen depremzedeler için ücretsiz "sosyal market" kuruldu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURDUR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Burdur'a gelen afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ücretsiz "sosyal market" açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda kurulan kıyafet ve gıda reyonları ile çocuk oyun alanları, kentte gelen depremzedelere hizmet veriyor.

Gönüllü Gençlik Lideri ve reyon sorumlusu Mehmet Emin Çetin, AA muhabirine, deprem olduğu andan itibaren gençlerin Burdur Gençlik Merkezinde gönüllü çalıştığını söyledi.

Çetin, kentte gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği, kendini rahat hissedebileceği mağaza konseptinde alan oluşturduklarını, stantlar kurduklarını aktardı.

Çocuklar için anaokulu gibi oyuncaklı bir alan oluşturduklarını da dile getiren Çetin, "Çocukların yaşadıklarını unutturmaya yönelik, psikolojik travma oluşmaması için onlarla oyunlar oynuyoruz. Gelen aileler ihtiyaçlarının hepsini buradan karşılayabilir. Öğle saatlerinde, ikindi vaktinde alanımız yoğun oluyor. Onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.



- "Yaptığımızı büyük bir görev olarak görüyoruz"

Alara Kesen de gönüllü olarak gençlik merkezinde çalıştığına değinerek, "Yaptığımızı büyük bir görev olarak görüyoruz. Onların hislerini birlikte paylaşamak güzel bir şey. Deprem bölgesine gidemediğimiz için burada bir şeyler yapabilmek içimizi rahatlatıyor." ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençlerden 16 yaşındaki Sezin Altaş, aileler kıyafet seçerken çocuklarla vakit geçirdiklerini aktardı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelen Gökhan Şenol ise artçı sarsıntılar sürdüğünden çocukların etkilenmemesi için Burdur'da yakınlarının yanına geldiğini anlattı.



Çocuğunu oyun alanına getirdiğini belirten Şenol, "Sağ olsun herkes ilgileniyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Verilen hizmet çok güzel. Allah kimseye yaşadıklarımızı yaşatmasın." diye konuştu.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.