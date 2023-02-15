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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'daki Çinli iş insanlarının depremzedelere yardımı sürüyor

AA

Burdur'daki Çinli iş insanlarının depremzedelere yardımı sürüyor

BURDUR (AA) - Burdur'da mermercilik sektöründe faaliyet yürüten Çinli iş insanları, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen afetzedeler için AFAD'a 1 milyon 714 bin lira bağışta bulundu.

Burdur Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası'nda Çinli iş insanlarıyla bir araya geldiği programda, gazetecilere, tarihin gördüğü en büyük felaketlerden birini yaşadıklarını söyledi.

Dünyanın her tarafındaki insanların Türkiye'nin yaşadığı felakete üzüldüğünü dile getiren Mailoğlu, kentte mermercilik alanında faaliyet gösteren bir grup Çinli iş insanının kendileriyle hemhal olduğunu aktardı.

Mailoğlu, Burdur'da ve Çin'de yaşayan bazı iş insanlarının birlikleri vasıtasıyla toplam 1 milyon 714 bin lira bağışta bulunduklarını vurgulayarak, "Bunun dışında 360 bin 192 liralık ayni yardımlarını aldık. Çinli iş insanlarımıza AFAD'a yapılan bu yardımları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Burdur Çinli Mermerciler Birliği Temsilcisi Guoxiong Chen da depremin kendilerini etkilediğini ve üzüldüklerine değinerek, "Bundan dolayı biz Çinli mermerciler birliği olarak bir miktar para ve bir miktar da malzemeyle destek vermek istedik. Geçmiş olsun, başınız sağ olsun." diye konuştu.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik de üyelerinin katkılarıyla bölgeye yardım malzemeleri, konteynerler ve iş makineleri gönderdiklerini, kentte gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olduklarını belirterek, "Bunun yanı sıra talep geldikçe üzerimize düşen ne varsa yapmak için gayret ediyoruz." dedi.

Burdur Çinli Mermerciler Birliği daha önce de deprem bölgesine bir tır malzeme ve gıda yardımında bulunmuştu.

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