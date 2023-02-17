Gölhisar Belediye Başkanı Sertbaş'tan depremzedelere ziyaret

BURDUR(AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu'na yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti.
Vatandaşlara ziyaretinde "geçmiş olsun" dileklerini ileten Sertbaş, depremzede ailelerle sohbet ederek onlara herhangi bir şeye ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.
Belediye Başkanı Sertbaş, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, bugünlerin dayanışma, birlik ve beraberlik günleri olduğunu ifade etti.
Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yaraları saracaklarını dile getiren Sertbaş, "Her zaman söylediğimiz gibi üstümüze ne düşüyorsa yapıyoruz ve inşallah yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ziyarette, Sertbaş'a, AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Erdem, Kadın Kolları Başkanı Sultan Karagöz ile Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Kaya da eşlik etti.