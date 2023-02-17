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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur Belediyesinden depremzedelere ulaşım desteği

AA

Burdur Belediyesinden depremzedelere ulaşım desteği

BURDUR (AA) - Burdur Belediyesince Kahramanmaraş merkezli depremzedelerden etkilenerek kente gelen depremzedelere şehiriçi ulaşım desteği verildiği bildirildi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ulaşım kartlarının dağıtımının yapıldığı Konferans ve Sergi Salonu'nda yaptığı açıklamada, afetin ardından ülke olarak yaraları sarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifiyle çalışma yaptıklarını belirten Ercengiz, "Bedelini sosyal hizmet bütçesinden bir kısmını da kooperatifimizin desteğiyle 50 bin kişilik yüklemeyi depremzedelerimizin kartlarına yaparak dağıtımına başladık. Amacımız depremzedelerimizin en azından alışma süreci içinde bir yerden bir yere giderken toplu taşıma araçlarında ücret ödememesidir. Elimiz, gözümüz, kulağımız her şekilde yaraların sarılmasından yanadır. Güle güle kullansınlar." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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