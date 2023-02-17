Burdur Belediyesinden depremzedelere ulaşım desteği

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BURDUR (AA) - Burdur Belediyesince Kahramanmaraş merkezli depremzedelerden etkilenerek kente gelen depremzedelere şehiriçi ulaşım desteği verildiği bildirildi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ulaşım kartlarının dağıtımının yapıldığı Konferans ve Sergi Salonu'nda yaptığı açıklamada, afetin ardından ülke olarak yaraları sarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifiyle çalışma yaptıklarını belirten Ercengiz, "Bedelini sosyal hizmet bütçesinden bir kısmını da kooperatifimizin desteğiyle 50 bin kişilik yüklemeyi depremzedelerimizin kartlarına yaparak dağıtımına başladık. Amacımız depremzedelerimizin en azından alışma süreci içinde bir yerden bir yere giderken toplu taşıma araçlarında ücret ödememesidir. Elimiz, gözümüz, kulağımız her şekilde yaraların sarılmasından yanadır. Güle güle kullansınlar." ifadelerini kullandı.





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