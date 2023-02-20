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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler dersbaşı yaptı

AA

Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler dersbaşı yaptı

MUĞLA/ISPARTA/BURDUR (AA) - Muğla, Isparta ve Burdur'da yarıyıl tatili, kar yağışı ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen eğitim öğretime yeniden başlandı.

Ders zilinin çalmasıyla 165 bin 268 öğrencinin eğitime başladığı Muğla'da, deprem bölgesinden gelen 3 bin 89 öğrenci de yeni okullarında dersbaşı yaptı.

Depremzede öğrencilerin yoğun olarak kayıtlarının yapıldığı okulları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Bodrum ilçesinde ilkokul öğrencilerinin uyum haftası kapsamında resim yaptığı ilk derste, bazı depremzede öğrencilerin ev çizmesi öğretmenlerini duygulandırdı.

Kahramanmaraş'tan gelen depremzede öğrencilerden Ali Eren Kırıcı, "Resim etkinliğinde ev ve bulut çizdim. Okulumu sevdim, arkadaşlarımla oyunlar oynuyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Her Çocuk Aile" projesi kapsamında gönüllü veliler, öğrencilerin beslenme, kırtasiye ve giysi ihtiyaçlarını karşıladı.

Fethiye ilçesinde anasınıfı, ilkokul ve ortaokul ile liselerde 632 depremzede öğrenci yeni okullarına ilk derslerine katıldı, 2 öğrenci de özel eğitime alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Fethiye Sıtkı-Mefharet Koçman Yurdu'nda konaklayan depremzede çocuklar için açılan iki anasınıfında da öğrenciler eğitime başladı.

Marmaris'te de 553 depremzede öğrenci yeni okullarında dersbaşı yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü depremzede öğrenciler için kırtasiye yardım kampanyası başlattı.

- Burdur ve Isparta

Burdur'da il genelinde 252 okulda 43 bin 71 öğrenci eğitim öğretiminin ikinci dönemine başladı.

Kente getirilen 486 depremzede öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde oluşturulan dersliklerde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullarında eğitime başladı.

Elbistan ilçesinden gelen veli Kıymet Kala, bu yıl birinci sınıfa başlayan çocuğunun eğitimi konusunda endişe yaşadığını söyledi.

Duyuru yapılır yapılmaz kızının kaydını üniversitede oluşturulan sınıfa aldırdığını belirten Kala, böylece kaygılarının azaldığını dile getirdi.

Depremde evleri yıkılınca zor günler geçirdiklerini anlatan Kala, "Bu şehre geldik, en azından sıcak yemeğimiz, kalacak yerimiz var. Her şey dört dörtlük. Öncelikle okul imkanı sağladılar, böylece çocuklarımız eğitiminden geri kalmayacak." dedi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden gelen Mustafa Can da yurttaki anasınıfına çocuğunun devam edeceğini belirterek, "Çocuklarımı kreşe almaları, yeme, içme, banyo imkanı sağlamalarından dolayı teşekkür ederim. Devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Isparta'da da 1200 depremzede öğrenci, okullara yerleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, AA muhabirine, depremzede öğrencilerin en yakın okullara kayıtlarının yapıldığını söyledi.

Öğrencilerin kitap, kırtasiye, giysi ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden Baydur, "Lise öğrencilerimiz için okullarımızın pansiyon ve yurtları mevcut. Herhangi bir şart aranmaksızın öğrencilerimizi velilerinin istekleri doğrultusunda ücretsiz olarak yerleştiriyoruz. Depremi yaşayan illerimizden 55 öğretmen arkadaşımız da ilimize geldi. Önümüzdeki süreçte görevlendirmeleri yapılacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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