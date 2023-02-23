Burdur'a gelen Portekizli ve İtalyan ekipten deprem dayanışması

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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BURDUR (AA) - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) devam eden "hayvan refahı" projesi kapsamında kentte gelen Portekizli ve İtalyan ekip, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden veteriner hekimlerin ailelerine yardımda bulunacaklarını bildirdi.

Burdur Veteriner Hekimler Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Proje Koordinatörü MAKÜ Veteriner Fakültesi Zootekni Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özkan Elmaz, yabancı ekibin kentte büyükbaş ve küçükbaş çiftliklerinde hayvan refahı uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamındaki çalışmalar için geldiğini söyledi.

Ülkede yaşanan deprem felaketinden dolayı proje ortaklarıyla üzgün olduklarını belirten Elmaz, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Burdur Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kazım Üstüner de depremin acısını yüreklerinde hissettiklerini dile getirerek Türk milletine başsağlığı dileklerini iletti.

Portekizli Doç. Dr. George Stilwell ile İtalyan Prof. Dr. Silvana Mattiello da Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını, deprem bölgesinde hayatını kaybeden bazı veteriner hekimlerin ailelerine bir miktar bağışta bulunacaklarını kaydetti.





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