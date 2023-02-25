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Burdur'daki KYK yurdunda kalan depremzedeler, acılarını paylaşarak afetin izlerini silmeye çalışıyor

AA

Burdur'daki KYK yurdunda kalan depremzedeler, acılarını paylaşarak afetin izlerini silmeye çalışıyor

BURDUR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Burdur'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna getirilen depremzedeler, yaşadıkları depremi ve yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü birbirleriyle paylaşarak travmayı atlatmaya çalışıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde evleri yıkılan, ağır hasar gören ve birçok yakınını kaybeden depremzedelerin, kaldıkları Safahat, Asımın Nesli, Bucak KYK ve Gölhisar KYK yurtlarında tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Yurtlara yerleştirilen 2 bin 515 depremzede, zaman zaman yurdun bahçesinde ve yemekhanesinde birbirleriyle bir araya gelerek sohbet ediyor.

Kahramanmaraş'tan gelen, 5 çocuğundan birini depremde kaybeden 83 yaşındaki Arif Bilir, AA muhabirine, ilk depremde yan yatan evinden sağ çıkmayı başardıklarını söyledi.

Aynı mahallede 9 katlı bir binanın 5'inci katında oturan kızı Sevim Keten'in enkazda vefat ettiğini belirten Bilir, eşiyle kızının acısını yaşadıklarını, yurtta hayata tutunmaya çalıştıklarını aktardı.

Bilir, yurtta verilen hizmetten memnun kaldıklarına değinerek, "Deprem çok şiddetliydi. Kahramanmaraş'ta çok yer yıkılınca bizi de buraya getirdiler. Şimdilik eşimle burada kalıyoruz, kızımın acısını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

82 yaşındaki Döne Bilir de kızını unutamadığını vurgulayarak, "Allah'ın verdiğine şükürler olsun, her şey Allah'tan. Kızıma çok üzülüyorum. Çok iyi bir evlattı. Burada bize çok iyi bakıyorlar. Biz üstümüze başımıza hiçbir şey almadan dışarıya çıktık. Yemeğimizi, çamaşırımızı veriyorlar. Allah hükümetimizin yokluğunu vermesin." diye konuştu.

- "Bizi buraya getirmeleri çok büyük moral oldu"

Depremde birçok yakınını kaybeden Kahramanmaraşlı Hüseyin Sırlı (70) da akrabalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirerek, "Yeğenimi ve eşini kaybettim, hanımımın akrabalarından ölenler oldu. Burada tekrardan normal yaşama dönmeye çalışıyoruz. Bizi buraya getirmeleri çok büyük moral oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Elbistan ilçesinden gelen matematik öğretmeni Hasan Polat (55) da birinci ve ikinci depremlerde büyük şok yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Öğlen olan depremde 6-7 yedi binanın yıkıldığını gördüm, bağırışımalar vardı, çok korkunçtu. Köydeki ağabeyimin yanında birkaç gün kaldım, AFAD'a müracaat ederek bu yurda geldim. Burada bizi çok iyi karşıladılar. Buradaki rahatlığı evimizde bulamazdık, bize ailelerinden biriymişim gibi davranıyorlar. Personelin hepsi güler yüzlü. "

- "Çocuklarımız için geldik"

Hatay'dan gelen Meryem Yüksel de depremlerden sarsıldıklarını vurgulayarak zor günler yaşadıklarını yurtta görevlilerin kendileriyle ilgilendiğini anlattı.

Antakya'dan gelen Oktar Atahan da evinin ağır hasar aldığını, dostlarını kaybettiğini anlatarak, "Çocuklarımız için geldik, burada çocuklarımızın eğitimi, yemesi, içmesi çok iyi." dedi.


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