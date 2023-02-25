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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur Müftülüğü Hatay'a bir tır kahvaltılık gıda gönderdi

AA

Burdur Müftülüğü Hatay'a bir tır kahvaltılık gıda gönderdi

BURDUR (AA) - Burdur İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı Burdur Şubesince, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a, bir tıra yüklenen 1250 koli gıda malzemesi gönderildi.

İl Müftüsü Enver Türkmen, İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi'nde kolilerin yüklendiği tırın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Burdur halkının depremlerin başladığı ilk günden itibaren bölgeye yardımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Yardımların, valiliğin öncülüğünde AFAD koordinasyonuyla toplandığı belirten Türkmen, İl Müftülüğünce şu anda kadar 2 milyon liranın üzerinde, ayrıca Diyanet Vakfı Burdur Şubesi aracılığıyla da 1 milyon lira tutarına yakın yardımı bölgeye gönderdiklerini bildirdi.

Türkmen, İl Müftülüğü ve ilçe müftülükleri personellerinin de bölgeye giderek oradaki yardım çalışmalarında görev aldıklarına dikkati çekerek, "Bugün de her kolisi 500 lira değerinde olan 1250 koli kahvaltılık gıda malzemesini hazırladık. Hatay'daki kardeşlerimizin faydalanması için gönderiyoruz. Rabbim yapmış olduğumuz yardımları kabul eylesin. Bundan sonra da elimizden gelen gayreti göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnsanımız gerçekten bu konuda çok büyük bir gayret ve fedakarlık gösteriyor." diye konuştu.

Yardım tırı, dualarla Hatay'a uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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