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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremin sessiz tanıkları yaşadıkları korkuyu atlatmaya çalışıyor

AA

Depremin sessiz tanıkları yaşadıkları korkuyu atlatmaya çalışıyor

BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve Burdur'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurduna getirilen işitme engelli afetzedeler, yaşadıkları korkuyu ve depremin travmasını işaret diliyle birbirlerine anlatarak afetin izlerini silmeye çalışıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde evleri yıkılan, ağır hasar gören ve birçok yakınını kaybeden 12 aileden 50 işitme engelli depremzede, Burdur'daki GSB Safahat Yurdu'nda misafir ediliyor.

Depremden sonra tahliye sırasında birbirlerinden ayrı düşen bazı işitme engelliler de Burdur Valiliğinin organizasyonuyla bir araya getirildi.

Tüm ihtiyaçları karşılanan işitme engelli afetzedeler, deprem anında yaşadıkları korku ve paniği, yurtta gönüllü işitme dili tercümanı Yakup Acar aracılıyla AA ekibiyle paylaştı.

- "Yavaş yavaş toparlanıyoruz"

Depremde ağabeyini ve akrabalarından 47 kişiyi kaybeden Kahramanmaraşlı 46 yaşındaki Agah Oktay Özkan, depreme Adana'da yakalandığını, ağabeyinin ise Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki yıkılan binada vefat ettiğini anlattı.

Yakınlarını kaybettiğinden dolayı üzüntülü olduğunu belirten Özkan, ağabeyinin eşi ve çocuklarının enkazdan sağ çıkarıldığını aktardı.

Eşi ve işitme engelli üç çocuğu ile yerleştirildikleri yurtta psikolojilerinin günden güne düzeldiğini söyleyen Özkan, "İlk ve ikinci depremde şoke olduk. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştık. Kahramanmaraş'taki aileme ait evin enkazında ağabeyimi kaybettim, Adana'da kaldığım bina da hasar aldı. Çok üzücü hadiseler yaşandı ancak milletimizin desteğiyle güzel şeyler de oldu. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Tüm halkımıza ve devletimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

- "Sohbet ederek birbirimize destek oluyoruz"

Kahramanmaraş'tan gelen 37 yaşındaki Halil Boyraz da temmuz ve ağustos aylarında küçük küçük depremlerin yaşandığını ancak 6 Şubat'takinin çok korkutucu olduğunu kaydetti.

Hasar alan evlerinden kendilerini dışarıya atmayı başardıklarını anlatan Boyraz, ailesiyle 2 gün arabada uyuduklarını belirtti.

Boyraz, eşi ve çocuğuyla Afşin ilçesinden geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Depremde 4 yakınımı, kuzenlerimi kaybettim. Kurtarma çalışmalarına yardım ettim. Kendi evim de hasar aldı. Üzerimizden depremin etkisini atmaya çalışıyoruz. İşitme engelli arkadaşlarımızla bir arada olmak bize iyi geliyor. Sohbet ederek birbirimize destek oluyoruz. Gün gün burada rahatlıyoruz. İşitme engelliler olarak çok destek gördük, emeği geçenlere çok teşekkür ederiz."

Kahramanmaraşlı 28 yaşındaki Emine Kellecioğlu da 6 Şubat'ta gece 03.00 gibi uyuduklarını, yaklaşık bir buçuk saat sonra büyük bir sarsıntı ve korkuyla uyandıklarını aktardı.

Eşinin yakınlarından vefat edenlerin olduğunu belirten Kellecioğlu, "Yaşadığımız travmayı buradaki arkadaşlarla daha rahat atlatıyoruz. Devletimize bu imkanları sağladığı için teşekkür ediyoruz." dedi.

48 yaşındaki Adem Eytemiş, yurda yerleştikten sonra bile sanki her an deprem olacakmış gibi hissettiklerini vurgulayarak, görevlilerin ve tercümanların kendileriyle ilgilendiğini, travmayı atlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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