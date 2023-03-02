Nişanlarında toplanan 7 bin lirayı depremzedelere bağışladılar

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde evlenmeye hazırlanan çift, nişanlarında takılan parayı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere yardım için AFAD'a gönderdi.

Aşçılık bölümünden mezun olan ancak şu anda çalışmayan Zeynep Demirci ve özel bir firmada su tesisatçısı olarak çalışan Ramazan Demirci hayatlarını birleştirmeye karar verdi.

Uzaktan akraba olan genç çift için Gölhisar Belediyesi Düğün Salonu'nda nişan düzenlendi.

Evlilik için ilk adımlarını atan çiftin isteği üzerine nişanda hediye olarak verilen toplam 7 bin lira, Gölhisar Belediyesi aracılığıyla AFAD'ın depremzedeler yararına açtığı banka hesabına aktarıldı.

Gelin adayı Zeynep Demirci, AA muhabirine, nişanı 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ertelediklerini söyledi.

Depremlerde yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını belirten Demirci, "Depremden sonra elimiz ayağımız tutmadı. Bir hafta boyunca hiçbir şey yapamadık. Sadece televizyon başında oturduk. Yemek yemekten, su içmekten utandık." dedi.

Demirci, depremden etkilenenlere yardım için birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Afetzedelere destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Zeynep Demirci, "Herkes 'Hayat devam ediyor' diyor ama bu bizim için kolay, onlar için çok zor. Nişanımızı gerçekleştirdik ancak onlara destek olmak adına böyle bir karar aldık. Oradaki genç kızların hayalini yaşamak bana nasip oldu. Gerçekten çok üzgünüm. Deprem bölgesinde beni en çok, enkaz altından çıkan çocukların söyledikleri etkiledi." diye konuştu.

Ramazan Demirci de depremlerde hayatı kaybeden ve yaralananlar için tüm Türkiye gibi kendilerinin de derin üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Bölgeye yardım için ellerinden çok fazla bir şey gelmediğini belirten Demirci, "Nişanlım bir karar aldı. Ailelerimiz de bu karara saygı gösterdi. O yüzden örnek olması açısından nişanda toplanan parayı depremzede kardeşlerimize göndermek istedik." ifadelerini kullandı.

Zeynep Demirci'nin babası Hidayet Demirci, Türkiye'ye başsağlığı dileyerek imkanları el verdiğince deprem bölgelerine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Annesi Huri Demirci ise "Yaptığımız iş çok büyük bir şey değil ama onlara bir nebze olsun faydalı olmak bizleri mutlu eder." dedi.

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