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Burdur'da bir mahallede yaşayan gönüllüler 25 afetzede aileyi misafir ediyor

AA

Burdur'da bir mahallede yaşayan gönüllüler 25 afetzede aileyi misafir ediyor

BURDUR (AA) - Burdur'da Emek Mahallesi'nde yaşayan 19 gönüllü, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek kente gelen 25 depremzede aileyi evlere yerleştirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından yardımlaşmak için bi raraya gelen 19 Emek Mahallesi sakini, mahallede bir depoya depremzedeler için malzeme toplamaya başladı. Gönüllüler, sosyal medya aracılığıyla boş evi bulunan hayırseverler ile 25 afetzede aileyi buluşturdu.

Depremzede aileleri bu evlere yerleştiren gönüllüler, evlerin eşyasını temin etmeye de yardımcı oldu. Mahalle sakinlerinin başlattıkları örnek yardımlaşma hareketini duyan Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, Vali Yardımcısı Bahri Gökalp ile gönüllüleri ziyaret ederek hediye takdim etti.

- "Sizleri şeref misafiri olarak kabul ediyoruz"

Mailoğlu, gazetecilere, Hatay'ın Defne ilçesinde görev yapan Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın selamlarını mahalle sakinlerine iletti.

Gönüllülerle gurur duyduğunu, dernekleşme çalışmalarında da destek olacaklarını belirten Mailoğlu, şöyle konuştu:

"Kentimizde 7 bin 500'ü aşkın misafirlerimiz var. Onlara yardım etmeye devam edeceğiz. Zorluklara hep birlikte katlanacağız. İnşallah yuvalarımız yapılacak ve sizleri memleketlerinize uğurlayacağız. Sizleri şeref misafiri olarak kabul ediyoruz. Allah'ın bize hediyesi olarak kabul ediyoruz. Sevgili Burdurlulara da teşekkür ediyoruz."

- "Biz Osmanlı torunuyuz, bize de bu yakışır"

Mahalle sakinlerinin "anne" diye seslendiği Özgül Yıldız da depremlerden çok etkilendiklerini mahalleli olarak bir şeyler yapmaya karar verdiklerini aktardı.

Bu süreçte vatandaş olarak devletin yanında yaraları sarmaya başladıkları belirten Yıldız, bir günde üç depremzede aileyi eve yerleştirdikten sonra çalışmalarını hızlandırdıklarını dile getirdi.

"Biz Osmanlı torunuyuz, bize de bu yakışır" diyen Yıldız, karınca misali yaralara merhem olmaya çalıştıklarını anlattı.

Ev hanımı iki çocuk annesi Şule Yüce de sosyal medyadan organize olarak evlerin temizliğini ve eşya temini yaptıklarını vurgulayarak, "Bir yıl, 6 ay ve 3 ay kira almayacak hayırseverler var." dedi.

- "Büyük bir felaket yaşadık ancak biz insanlıkta kazandık"

Hatay'dan gelen depremzede Özlem Çakmak da Burdur halkının kendilerine kucak açtığını dile getirerek, "Bizim sadece karşımıza çıkacak bir tebessüm ve gülen iki göze ihtiyacımız vardı. Bize gönüllerini, kapılarını açan halkımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Malatya'dan gelen sınıf öğretmeni afetzede Nihat Kaya da çocukluğunun Malatya'sını Burdur'da gördüğüne işaret ederek, "Burada hiç yabancılık çekmedim. 24 saat ne ihtiyacımız olursa koştular. Kaybımız çok büyük, büyük bir felaket yaşadık ancak biz insanlıkta kazandık. Biz yalnız değiliz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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