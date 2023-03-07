Paintball oynarken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

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BURDUR (AA) - Burdur'da paintball oynarken kalp krizi geçirdiği belirtilen 20 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

Burdur Gölü halk plajı yakınındaki piknik alanında paintball sahasında arkadaşlarıyla oyun oynayan Mustafa Taha Soyat rahatsızlandı. Yere yığılan Soyat, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen genç, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Soyat'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.





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