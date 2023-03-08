Üç kızıyla Hatay'da depremden kurtulan genç kadın afetin izlerini silmeye çalışıyor

BURDUR (AA) - BİLAL ALTIOK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde üç kızıyla yakalanan 38 yaşındaki Tunay Sürücü, yakınlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken, Burdur'da yerleştirildikleri yurtta çocuklarıyla afetin izlerini silmeye çalışıyor.

Beş yıl önce eşinden ayrılan, 18, 9 ve 7 yaşlarındaki kızlarıyla hayat mücadelesine devam eden kadın kuaförü Tunay Sürücü, depremde 15 akrabasını kaybetti.

Antakya'da iş yeri yıkılan, evi ağır hasar gören Sürücü, Burdur'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Asımın Nesli Yurdu'nda kız kardeşi, annesi ve çocuklarıyla kalıyor.

Tunay Sürücü, AA muhabirine, deprem anında yaşadıkları korku ve paniğin hala akıllarından çıkmadığını söyledi.

Oğlunun babasıyla, kızlarının ise kendisiyle yaşadığını belirten Sürücü, depremden önce üç evladıyla kendilerine küçük, mutlu bir hayat kurmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Sürücü, deprem olduğunda hemen uyanıp çocuklarına sarıldığını belirterek, sarsıntının şiddetiyle savrulduklarını, hasar alan evden canlarını zor kurtardıklarını ifade etti.

Evden çıktıklarında korkunç bir manzarayla karşılaştıklarını anlatan Sürücü, "Üzerimize bir şey alamadık, ayaklarımızda çorap bile yoktu. Elektrikler kesikti, ben bir süre konuşamadım, şoka girdim. Bir yandan yağmur yağıyor, yerler su, ayaklarda ayakkabı yok, terlik yok, hiçbir şey yok. Bir süre o halde dışarıda bekledik." dedi.

Tunay Sürücü, çocuklarını soğuktan ve yağıştan korumak için hasarlı eve girip sadece arabanın anahtarını bulabildiğini dile getirerek, "Gün aydınlanana kadar arabada bekledik. Sabah baktık ki her yer yıkılmış, duvarlar patlamış. Arabayla biraz ilerledik, ilerledikçe manzara daha da kötüleşti. Çok korkunçtu. 15 yakınımı kaybettim. Amcamın hanımının oğlunu, diğer amcamın oğlunu ailecek kaybettik. Onların ölümü bizi derinden yaraladı. Yıllar geçse de unutulmaz bir acı kaldı." diye konuştu.

- "5 yıldır kendime kıyafet bile alamamıştım"

Kızlarına daha iyi bir yaşam sunmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan Sürücü, gözyaşlarıyla şöyle konuştu:

"Ben hep çocuklarım için çalıştım. Son 5 yıldır kendime kıyafet bile alamamıştım. Uzun zaman sonra kendim için birkaç parça kıyafet aldım ve çok mutluydum. Deprem olan gecenin ertesi günü o yeni aldığım kıyafetleri güzel güzel giyinip işime gitmeyi hayal ediyordum. Bu hayali gerçekleştirmek için uyanmak isterdim ama olmadı, sabaha karşı deprem oldu. Canımızı zor kurtardık. Kendi çabamla aldığım her şeyim, hayallerim gitti."

Tunay Sürücü, yurtta toparlanmaya çalıştıklarını, ilk günlere göre kendilerini daha iyi hissettiklerini, yurtta görevlilerin kendileriyle yakından ilgilendiklerini ve yabancılık çekmediklerini kaydetti.

- "Yalnız kaldığımızda sadece o geceyi düşünüyoruz"

Sürücü, çocuklarının psikolojilerinin de yurtta düzeldiğine işaret ederek, "Yalnız kaldığımızda sadece o günü, o geceyi düşünüyoruz. Burada birbirimizle bir şeyleri paylaşmak iyi geliyor. Bir arada olmak kendimizi güvende hissettiriyor. Arkadaşlıklar kurduk. Hepsi çok iyi insanlar. Türkiye bu süreçte bir bütün oldu, yardımlar için herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunay Sürücü'nün aynı yurtta kalan kardeşi Zübeyde İpek de depremin kendisini ve çocuklarını derinden etkilediğini dile getirerek, "Yaralarımızı birlikte sarmaya çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede atlatırız." dedi.

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