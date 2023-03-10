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Burdur'daki hayvancılık teknolojileri festivaliyle yerli teknoloji hamlesi hedefleniyor

AA

Burdur'daki hayvancılık teknolojileri festivaliyle yerli teknoloji hamlesi hedefleniyor

BURDUR (AA) - Burdur'da düzenlenen "Hayvancılık Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali"yle (HAYTEKFEST) ülke hayvancılığının üretim kalitesini artırmaya yönelik yerli teknoloji hamlesini gerçekleştirecek yenilikçi projeler desteklenecek.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde üniversitenin otelinde birincisi düzenlenen ve yarın sona erecek festivale girişimciler ilgi gösterdi.

MAKÜ Rektörü Adem Korkmaz, AA muhabirine, Türkiye'nin son yıllarda teknolojiye kaynaklık eden ham bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürerek insanlığın hizmetine sunulmasında önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin özellikle bilişim, savunma sanayi teknolojileri ve TEKNOFEST organizasyonlarıyla önemli aşamalar kaydettiğine değinen Korkmaz, üniversite olarak yaklaşık 6 yıldır hayvancılıkta ihtisaslaşarak bu alana odaklanan projeler yürüttüklerini kaydetti.

Korkmaz, yaklaşık 2 yıl önce Hacettepe ve Kırklareli üniversiteleriyle ortak Hayvancılık Teknolojileri Uygulamaları Araştırma Merkezi kurduklarına işaret ederek, "Bu işbirliğinin sonucunda ulusal düzeyde bir teknoloji festivali yapma çalışması yürüttük. Bugün yüzlerce projenin, onlarca destekleyici firmanın, sponsorun, katılımcının, melek yatırımcının ve girişimcinin bir araya geldiği 3 günlük bir festival düzenliyoruz." dedi.

Yaklaşık 36 projenin finale kaldığına dikkati çeken Korkmaz, finale kalanlardan yarışmalar sonucu birinci, ikinci ve üçüncülerinin ödüllerini alacağını anlattı.

- "Misyonumuz, hayvancılıkta yerli sanayi için hamleler yapabileceğimiz zemini oluşturmak"

Korkmaz, festivalde seminerlerin, ortak akıl arama toplantılarının ve etkinliklerin sürdüğüne değinerek, şöyle konuştu:

"Girişimcilik kuluçka merkezimiz var. Girişimcilere ücretsiz yer vereceğiz. Çalışmalar topluluğu yürüteceğiz. Bu yıl birincisini düzenliyoruz, bundan sonra belki uluslararası düzeye taşıyabiliriz. Temel derdimiz şu, biz yerli savunma ve makine sanayisinde çok mesafe aldık ancak tarım ve hayvancılıkta problem biraz büyük. Tarım ve hayvancılık sektörünün işletmelerinde kullandığı teknoloji düzeyi, niteliği ve menşei uluslararası yabancı şirketlerin kontrolünde. O zaman dedik ki bu sorunu çözmemiz lazım. Hayvancılık sektöründe kendi yerli teknoloji hamlemizi çok hızlı şekilde oluşturmamız gerekiyor. Bu programın içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız onur kurulu üyesi, TÜBİTAK buradan çıkacak projeleri merakla bekliyor. Bir yoğunlaşma ortamı, ekosistem oluşturuyoruz. Misyonumuz, hayvancılıkta yerli sanayi için hamleler yapabileceğimiz zemini oluşturmak."

Festivalin açılış toplantısına Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu ile Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da katıldı.

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