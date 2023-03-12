Burdur'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kutlandı

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BURDUR (AA) - Mehmet Akif Ersoy'un Gazi Mecliste milletvekilliğini yaptığı Burdur'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende, İstiklal Marşı'nın kabul edilişi ile Ersoy'un anlatıldığı şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, konuşmasında, başta Hazret-i Peygamber ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u, ecdadı, şehitleri, gazileri ve Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını söyledi.

"Tek dişi kalmış canavar" batı medeniyetinin eylemleriyle söylemleri arasındaki 180 derecelik fark olduğunu vurgulayan Mailoğlu, "Akif'in dikkati çektiği, Kur'an Kerim ayetlerine dayanarak Türk milletini, İslam ümmetini uyandırmak, ayaklandırmak, ülkesine, devletine ve milletine sahip çıkarmaya çalıştığı gerçeğidir." dedi.

Mailoğlu, ülkenin zulümlere muhatap olmaması için bugün bile bu ikaza kulak verilmesi gerektiğini belirterek, "Kulak vermeliyiz ki 'Allah bu millete yeni bir İstiklal Marşı yazdırmasın.' Kulak verelim ki yüce Atatürk ve isimli, isimsiz binlerce, milyonlarca kahramanın gayretleriyle kurulan yüce devletimizi muhafaza edip, bayrağımızın gölgesi altında mutlu mesut yaşayabilelim. Kulak verelim ki kıyamete kadar 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diye kendimizden, atalarımızdan utanmayarak haykırabilelim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri korosu müzik dinletisi sundu.

Törene AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Serdar Erkan Ergil, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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