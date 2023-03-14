Belediye Meclis Üyesi Taşkesen, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden ayrıldı

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BURDUR (AA) - Burdur Belediye Meclis Üyesi Yunus Taşkesen, AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Taşkesen, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'daki yerel seçimlerde seçilerek göreve geldiği Burdur Belediye Meclisi üyeliği görevinden 28. dönem AK Parti Burdur milletvekilliği aday adaylığı için istifa ettiğini belirtti.

AK Parti Genel Merkezi ve İl Başkanlığıyla yaptığı istişareler sonucu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı"nda 2053 ve 2071 vizyonuna bir nebze olsun katkı sağlamak için aday adayı olmaya karar verdiğini kaydeden Taşkesen, "Görev yaptığım tüm belediye meclisi üyesi arkadaşlarıma, belediyemiz birim müdürlüklerimize, emektar personelimize ve çok değerli Burdur halkımıza teşekkürü borç bilirim." ifadelerini kullandı.

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