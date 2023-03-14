Burdur'da 2 teknisyen elektrik panosunda çıkan yangında yaralandı

BURDUR (AA) - Burdur'da 2 teknisyen, bakım yaptıkları elektrik panosunda çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralandı.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde depremzedelerin kaldığı Safahat Yurdu'ndaki teknisyenler Ö.A. ve E.T'nin bakım yaptığı elektrik panosu alev aldı.
Yangını kendi imkanlarıyla söndüren teknisyenler ellerinden ve yüzünden yaralandı.
Çağrılan sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı teknisyenler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.