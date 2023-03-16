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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korkmaz ve Mengi, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu

AA

Korkmaz ve Mengi, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu

BURDUR (AA) - Eski Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Adem Korkmaz ile eski AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, milletvekilli aday adaylığı başvurusunda bulundu.

28. dönem milletvekilliği genel seçimleri için görevlerinden ayrılan Korkmaz ile Mengi, AK Parti İl Başkanlığına gelerek başvuru dosyalarını teslim etti.

Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 yıl sürdürdüğü rektörlük görevinden milletvekilliği aday adaylığı için ayrıldığını, yeni bir heyecanın başlangıcında olduğunu söyledi.

Meslek hayatında 30. yılını bitirdiğini belirten Korkmaz, çalışma hayatında ekip çalışmasını önemsediğini kaydederek, "Omuz omuza vererek kentin geleceğini ve yeni Burdur vizyonunu, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı ile birleştirip çok güçlü bir şekilde Burdur geleceği tasavvur etmemiz gerekiyor. Teşkilatın her düzeyinde, gönlünüzde bir sandalye açıp beni de aranıza alırsanız ben de sizin heyecanınıza heyecan katıp kendi enerjimi ortaya koyarak bu çalışmalara katkı verebilirim." diye konuştu.

Mengi de görev yaptığı sürede gece gündüz demeden vatandaşların taleplerini karşılamaya çalıştıklarını aktardı.

Teşkilat üyelerine teşekkür eden Mengi, "Burdur'umuz için şimdi yeni bir başlangıç vakti. Dünya tarihine dem vurmuş medeniyetimiz, Cumhurbaşkanımızla çok güçlü bir şekilde yeniden filizlenmiş ve şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla büyük bir çınara dönüşme zamanındayız." dedi.


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