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Burdur'da kaldığı yurtta işe başlatılan depremzede kadın afeti unutmaya çalışıyor

AA

Burdur'da kaldığı yurtta işe başlatılan depremzede kadın afeti unutmaya çalışıyor

BURDUR (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinden Burdur'a getirilen 35 yaşındaki Yesret Çerçi, geçici ikameti Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdunda işe başladı.

Yesret Çerçi, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 11 ili etkileyen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından eşi ve 3 kızı ile Antakya'dan Burdur'a getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Asım'ın Nesli Yurdu'na yerleştirilen Çerçi ailesi, burada görevlilerin ve hayırseverlerin desteği ile afetin psikolojik etkilerinden kurtulmaya çalışıyor.

- Depremlerden önce İŞKUR'a müracaat etmişti

Depremlerden önceki hafta Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında İŞKUR'a yardımcı personel alımı için müracaat eden Yesret Çerçi, kaldığı yurda tanınan dört kişilik 4 aylık süreli işçi kontenjanından biri için uygun bulunarak işe de başlatıldı.

Yesret Çerçi, AA muhabirine, Akhisar Mahallesi'nde yeni taşındıkları evlerinin yakınındaki okula yardımcı personel olarak girmek için depremden önceki hafta İŞKUR'a başvurduğunu söyledi.

Başvuru sonuçlarının açıklanacağı gün depremle sarsıldıklarını aktaran genç kadın, "Depremler olmasaydı pazartesi günü başvuru sonucunu öğrenecektik. O gece işe kavuşma heyecanıyla uyumuştum. Saat 04.17 sıralarında büyük bir sarsıntıyla uyandık, duvarları yıkılan, camları kırılan, mobilyaları devrilen evimizden eşim ve üç kızımla dışarıya çıkmayı başardık." diye konuştu.

Bunu öğrenen AFAD yetkililerinin ve yurt görevlilerinin kendilerine yardımcı olduğunu ifade eden Çerçi, "Yurdun kıyafet reyonunda ve yemekhanesindeki bazı işleri yapıyorum." dedi.

Gözyaşlarıyla deprem anında yaşadıklarını anlatan Çerçi, şunları kaydetti:

"Sarsıntı hiç bitmeyecek gibi sürdü. Eşim, 8 ve 2 yaşlarındaki iki kızımızı dışarıya çıkardı. Ben de odasının kapısı sıkışan 14 yaşındaki büyük kızıma koştum. Kızımın 'Anne kapı açılmıyor, beni bırakma.' sözleri kulaklarımdan asla gitmiyor. Kapı açılmadı ancak kızım odanın yıkılan duvarından dışarı çıktı. Dışarıdan bize gelmeye çalışırken binanın çatısındaki 2,5 tonluk su deposu önüne düşmüş. O duvar kızımın üstüne yıkılabilirdi, o su deposu üzerine düşebilirdi. Biz evden sağ çıkamayabilirdik. Nefes aldığımız için Rabb'ime şükrediyorum."

Akrabalarından, tanıdık ve arkadaşlarından çok sayıda kayıplar verdiklerini dile getiren Çerçi, "Devletimiz bu süreçte herkesin annesi, babası oldu." ifadelerini kullandı.

- "Eşim memlekette başvurduğu işe Burdur'da başladı"

38 yaşındaki Mustafa Çerçi de depremden iki ay önce açtığı berber dükkanının bulunduğu binanın yıkıldığını belirterek, "Devletimize sığındık, küçük bir kıyamet yaşadık diyebiliriz. Eşim memlekette başvurduğu işe Burdur'daki bu yurtta başladı. Kısmet derler ya kısmetimiz buradaymış." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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