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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur Müftüsü Türkmen'den ramazan mesajı

AA

Burdur Müftüsü Türkmen'den ramazan mesajı

BURDUR (AA) - Burdur İl Müftüsü Enver Türkmen, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkmen, mesajında ramazanın insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği ay olduğunu belirtti.

Ramazanın yarın birinci gününü idrak edeceklerini dile getiren Türkmen, "Ramazan ayı Hz. Peygamber (sav) diliyle 'evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş' olan hem dünyamız hem de ahiretimiz için kazançlı mübarek bir aydır." ifadelerini kullandı.

Türkmen, ramazanın Kur'an ayı, Kur'an'ın kalplere nur, gönüllere şifa, müminlere rahmet ve bütün insanlığa hidayet rehberi olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Ramazan oruç ayıdır. Yüce Allah, Bakara 183. ayette 'Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki oruç tutmak suretiyle kötülüklerden korunursunuz.' buyurmuştur. Ramazan, rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Kulun açlığını, susuzluğunu umursamayıp, nefsini sabırla tezkiye ve terbiye ettiği bir aydır. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine bakarak bir lokma ekmeğin, bir bardak suyun kıymetini anlamak için empati yapmaya çalışalım. Halis tövbe ve samimi dualarımızla günahlarımızdan arınmaya gayret edelim. Oruç gibi bir nimetle, her gün belki de umursamadan israf ettiğimiz nimetlerin değerini bilelim. Teravih namazlarımızı camilerde cemaatle kılarak dil, ırk, mezhep farklılığı gözetmeden birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı perçinleyelim. Okuyacağımız mukabelelerle her zamankinden daha çok yüce Allah ile manen beraber olmanın tadına varalım. Bu vesileyle güzel ilimizin, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eder ve tüm insanlık için huzur, barış ve esenlik getirmesini yüce Rabbimden niyaz ederim."

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