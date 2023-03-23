AK Parti Burdur Milletvekilliği aday adaylığına 23 kişi başvuruda bulundu

BURDUR (AA) - AK Parti Burdur Milletvekilliği aday adaylığına 23 kişinin başvuruda bulunduğu bildirildi.

AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, yaptığı yazılı açıklamada, 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri kapsamında aday adaylığı başvurularının 22 Mart Çarşamba günü saat 19.00 itibariyle sona erdiğini belirtti.

23 aday adayının genel merkez ve il başkanlığına giderek başvuruda bulunduklarını dile getiren Özboyacı, "25 Mart Cumartesi günü tüm illerimizde olduğu gibi Burdur'muzda da teşkilat mensuplarımızın katılımlarıyla bir temayül yoklaması yapılacak. Şimdiden sonuçların teşkilatımıza ve Burdur'umuza hayırlı olmasını diliyor, ilgi ve teveccühlerinden dolayı tüm aday adaylarımıza partimiz adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, aday adaylarının isimlerine şu şekilde yer verildi:

"İbrahim Nanecioğlu, Ömer Nasuh Erdoğan, Yavuz Kaplan, Yunus Taşkesen, Süleyman Faki, Belkıs Can, Deniz Kurt, Abdulsamet Yıldırım, Osman Dirican, Dudu Aktürk, Ömer Yılmaz, Osman Ertuğrul Yörük, Fevzi Çakar, Yasin Uğur, Adem Korkmaz, Ömer Bütüner, Ali Kaan Tezyal, Mustafa Oğuz, Bayram Özçelik, Emine Aktaş, Volkan Mengi, Dündar Ersan, Kadir Yaman"

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