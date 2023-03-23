Burdur'da kalan depremzedeler, ördükleri giysileri çadır kentlere gönderecek

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BURDUR (AA) - Burdur'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan kadın depremzedeler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerdeki çadır kentte yaşayan afetzedeler için giysiler örüyor.

GSB Asımın Nesli Yurdu'nda kalan bir grup depremzede kadın, halk eğitim merkezi müdürlüğünce 14 Mart'ta yurtta açılan el sanatları ve dikiş nakış kursuna başladı.

Deprem travmasını aşmak için kursa katılan kadınlar, ördükleri, atkı, bere, lif, çanta ve cüzdan gibi ürünleri, deprem bölgelerindeki afetzedelere ulaştıracak.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Özçelik, gazetecilere, kent genelindeki yurtlarda bin 500 kişinin kaldığını, depremzedelerin verimli vakit geçirmelerine yönelik kurslar açtıklarını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hamit Kayacıoğlu da GSB yurtlarıyla yaptıkları işbirliği neticesinde 6 el sanatı kursu açtıklarını belirterek "Ahşap boyama, örgü, dikiş nakış gibi değişik alanlarda kurslar açtık. Kursiyerlerimiz kendi ihtiyaçlarını ürettikten sonra fazla yaptıkları ürünleri de deprem bölgesine göndermek istiyorlar. Okul saatleri dışında bu yurtlarda kalan öğrencilere de halk oyunları, müzik ve spor gibi kurslar da veriyoruz." diye konuştu.

- "El sanatlarıyla uğraşınca ruh halimiz, moralimiz düzeliyor"

Depremzede Hüsniye Gürsen Dayan da ailesinden 5 kişiyi depremde kaybettiğini, evlerinin yıkıldığını aktardı.

Enkazdan kıl payı kurtulduğuna dikkati çeken Dayan, "Bizlere el sanatlarını öğretiyorlar, destek oluyorlar çok memnunuz. El sanatlarıyla uğraşınca ruh halimiz, moralimiz düzeliyor. Şimdi ben lif örüyorum inşallah bunu depremzede kardeşlerimize göndereceğiz." dedi.

Huriye Ağzıkara da zor günler geçirdiklerine değinerek, "Akrabalarımızda, komşularımızda vefat eden çok kişi oldu. Aşırı üzüldük ve duygulandık. Bugün yine Kahramanmaraş'ta deprem olmuş bunları duyunca yine üzülüyoruz. Devletimiz de bize yurtlarda kucak açtı şükürler olsun. Yelek örüyorum bitince deprem bölgesine göndereceğim." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'tan gelen Saniye Güler de günden güne toparlandıklarını, engelli kızı ve diğer çocuklarının psikolojilerinin düzelmesi için yurtta kaldıklarını anlattı.





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