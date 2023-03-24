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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burdur'da polisler, depremzede çocuklara oyuncak dağıttı

AA

Burdur'da polisler, depremzede çocuklara oyuncak dağıttı

BURDUR (AA) - Burdur'da emniyet ekipleri, depremzede çocukları oyuncaklarla sevindirdi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Asımın Nesli ve Safahat yurtlarında kalan depremzedeleri ziyaret etti. Çocuklara oyuncak hediye eden polisler, sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Hatay'dan gelen depremzede Mehmet Avcı, gazetecilere, yurtta tüm ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Çocukların zaman zaman yurtta sıkıldıklarını dile getiren Avcı, "Hayırseverlere ve polislerimize çok teşekkür ediyoruz, oyuncaklar çocuklara moral oldu." dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen Nuriye Şişman da polislerin getirdiği oyuncakların çocukları mutlu ettiğini belirtti.

Yurtta gönüllü ana sınıfı öğretmeni Elif Sevim de bu tür hediyelerin çocukların moralini yükselttiğini ifade etti.

GSB Gençlik Lideri Özlem Özgez ise yurtta kalanların yaralarını bir nebze de olsa çeşitli etkinliklerle sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Yurtta çocuklara polislerin oyuncak getireceği duyurusu yapıldığından itibaren çocukların büyük bir coşkuyla polisleri beklediğini dile getiren Özgez, "Çok heyecanlılardı, eminim odalarında oyuncaklarla oynarken polislerimize ve devletimize çok büyük teşekkürleri olacaktır." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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