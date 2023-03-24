Burdur'da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi

BURDUR (AA) - Burdur'da şehit yakınları ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.



Valilik ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, burada yaptığı konuşmada, Vali Ali Arslantaş'ın Hatay'da depremzede vatandaşların yanında bulunduğunu belirtti.



Şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla aynı sofrada olmaktan büyük bir onur duyduklarını ifade eden Mailoğlu, "Sizler bizim her zaman baş tacımız ve en kıymetli misafirimizsiniz. Devletimiz ve milletimiz sizlerin kıymetini değerini her zaman bilecek, sizleri asla unutmayacaktır." diye konuştu.

Şehitlik, gazilik makamlarının son derece önemli olduğunu aktaran Mailoğlu, şehitleri ve gazilerin ülkenin bağımsızlığı, bütünlüğü, birliği, milletin huzur ve güvenliği için üstün cesaret ve kahramanlıkla canlarını ortaya koyduklarını belirtti. Mailoğlu, daima şehit ve gazileri şükranla andıklarını kaydetti.



Programa Garnizon Komutan Vekili Albay Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Müftüsü Enver Türkmen de katıldı.







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