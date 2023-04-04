Isparta ve Burdur'da kuvvetli yağış uyarısı

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BURDUR (AA) - Isparta ve Burdur'da kuvvetli yağış sonucu oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Isparta ve Burdur çevresinde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedildi.



Yağışın metrekareye 21-50 kilogram ile yer yer çok kuvvetli metrekareye 51-75 kilogram düşeceği tahmin edildiği belirtilen açıklamada, "Yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, fırtına, hortum, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.









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