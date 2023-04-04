Burdur'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ABD'de 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulan ve ağır yaralanan öğretmen okuluna 40 milyon dolar davası açtı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURDUR (AA) - Burdur'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Güngör Yılmaz'ın kullandığı 07 AJH 437 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu NATO Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Hilmiye Yılmaz (49), Gülsüm Ünet (40) ve İsmail Ünet (44) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hilmiye Yılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.