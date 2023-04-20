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Burdur'un Uylupınar köyünde vatandaşlar her gün iftarı birlikte yaptı

AA

Burdur'un Uylupınar köyünde vatandaşlar her gün iftarı birlikte yaptı

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Uylupınar köyü sakinleri, ramazan ayında iftarı her gün bir arada yaptı.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 389 nüfuslu köyde, ramazan ayında her akşam tek iftar sofrası kuruldu. Ramazan ayı öncesi listeye isimlerini yazdıran vatandaşlardan her gün bir kişi iftar yemeğine sponsor oldu.

İftar zamanı yaklaşınca köyün gençleri yemekleri masalara servis etti, ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.

Köy muhtarı Mehmet Kırlı, AA muhabirine, köylerinde iftarın birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Bunu gelenek haline getirdiklerini dile getiren Kırlı, köy sakinlerinden Taner Özkaya ile bir aylık iftar programı hazırladıklarını ve bir günlük maliyeti belirlediklerini söyledi. Buna göre iftar vaktinde herkesin iftarın düzenlendiği alana gelerek, programa katıldığını anlatan Kırlı, "Köy halkı ve hayırseverler katkıda bulunuyor. Ama hangi gün kim iftar veriyor belli olmuyor. Köy halkı hep birlikte iftarını yapıyor. Buraya yemeğe gelemeyen yaşlılara ise yemeklerini evlerine götürüyoruz." diye konuştu.

Köy halkı arasında birlik ve beraberliği sağladıklarını ifade eden Kırlı, iftara katkıda bulunan köy halkına ve hayırseverlere teşekkür etti.

Taner Özkaya da yıllardır böyle bir organizasyonla ramazan ayını coşkulu şekilde geçirdiklerini kaydetti.

Köy halkının dışından da gelen misafirleri ağırladıklarını dile getiren Özkaya, "Evde tek başına iftar yapmaktansa kalabalık bir şekilde orucumuzu açıyoruz. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Umarım gelecek yıllarda da devam eder." dedi.

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