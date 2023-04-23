Burdur'da üç otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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BURDUR (AA) - Burdur'da otomobilin park halindeki 2 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Burdur - Antalya karayolu Eren Ardıç mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DVV 559 plakalı otomobil, dolu yağışı nedeniyle kayarak park eden iki otomobile çarptı.

Kazada, park halindeki otomobillerde bulunan Ö.M, D.M, E.Ş. ve G.Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralılar Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.







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