Burdur'da minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 3 kişi yaralandı

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BURDUR (AA) - Burdur'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bayram Sipahi (71) idaresindeki 15 NP 193 plakalı otomobil ile Hüseyin K. yönetimindeki 15 ABE 389 plakalı minibüs, Bülent Ecevit Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Bayram Sipahi ve Hüseyin K. ile minibüsteki Sultan Doğan ve Zeliha Çan, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sipahi, kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü tedavisinin ardından emniyete götürüldü.









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