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Burdur'da tarım ve hayvancılık fuarı açıldı

AA

Burdur'da tarım ve hayvancılık fuarı açıldı

BURDUR (AA) - Burdur'da 8'incisi düzenlenen Uluslararası Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı törenle açıldı.

Tarım ve hayvancılık sektöründe teknoloji üreten firmaların ve çiftçilerin ilgi gösterdiği, yeni ürün ve teknolojik tarım aletleriyle iş makinalarının tanıtıldığı fuar 4 gün sürecek. Fuar kapsamında 30 Nisan'da Honamlı tekesi ve Merinos koçu güzellik yarışması da yapılacak.

Uzay Çatı Kapalı Pazar Yeri'ndeki açılışta konuşan Vali Ali Arslantaş, tarım ve hayvancılık sektörünün ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Dünya nüfusunun hızla artmasının beslenmede kullanılan kaynakların daha verimli hale getirilmesini zorunlu kıldığına değinen Arslantaş, "2050'ye kadar dünya nüfusunun 9 milyarı geçmesi göz önünde bulundurulursa gıda talebinin günümüze göre yüzde 70, hayvansal ürün talebinin ise iki kat artacağı bekleniyor." dedi.

Arslantaş, artan talebin karşılanması için hayvansal üretimin ve buna bağlı olarak da hayvansal verimin arttırılmasının büyük önem taşıdığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ademoğlunun en büyük sermayesi sağlıklı bir beden ve sağlıklı bir bedene sahip olmanın ana unsuru tüketilen tarımsal ve hayvansal gıdaların her türlü dış unsurdan arındırılmasıdır. Tarım ve hayvancılık alanında insan ırkını ıslah etme gayesi güdenler karşısında alternatif bir başkaldırı yolunu arayarak sağlığımızın sancaktarlığını yapmak üzerimize vazifedir. Fuarımızın bütün paydaşlara, emektar çiftçilerimize, üreticilerimize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Açılış programına AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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