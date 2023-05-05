Burdur'da iki kişiyi kasten öldürmekten yargılanan sanığa 25 yıl 10 ay hapis

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BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesindeki bıçaklı kavgada iki kişiyi kasten öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık toplamda 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Toprak Tuncer, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki yakınları ve tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada önceki savunmalarını tekrar eden sanık Tuncer, pişman olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi uyguladığı sanığa Burak Akgöz'ü kasten öldürmekten 11 yıl 8 ay, Mehmet Daşdiken'i kasten öldürmekten de 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

- Olay

Burdur'un Bucak ilçesi Alaattin Mahallesi'nde, 5 Mart 2022'de aralarında husumet olan 3 kişi arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak Akgöz (31) ile Mehmet Daşdiken (22), Toprak Tuncer tarafından bıçaklanmıştı. Bıçaklanan 2 kişinin ölmesi üzerine zanlı Toprak Tuncer tutuklanmış, hakkında 2 kişiyi kasten öldürmekten dava açılmıştı.









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