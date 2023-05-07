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Türkiye'nin yerli otomobili Togg Burdur'da tanıtıldı

AA

Türkiye'nin yerli otomobili Togg Burdur'da tanıtıldı

BURDUR (AA) - Burdur'da tanıtılan Türkiye'nin otomobili Togg'a vatandaşlar ilgi gösterdi.

Aracın SUV modeli, Cumhuriyet Meydanı'nda meşalelerle karşılandı. Vatandaşlar araçla fotoğraf çektirdi, uzun süre inceledi.

"Gemlik mavisi" otomobilin direksiyonuna geçen Burdurlular, aracı deneyimleme fırsatı buldu.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, kalabalığa hitap ederek, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde küresel ve bölgesel oyuncu olduğunu söyledi.

Sanayide ve teknolojide büyük adımlar atıldığını belirten Özçelik, şöyle konuştu:

"Karadaki Togg'u, denizdeki TCG Anadolu'yu, havadaki Kızılelma'yı, uzaydaki İMECE uydusunu da çok iyi biliyorsunuz. Bu Türk milletinin eseridir. Türk milleti liderini bulduğu zaman tarih yazar, Recep Tayyip Erdoğan'la tarih yazar. Türkiye Yüzyılı'nda şimdi yerli otomobille başlangıcını gerçekleştirdik. 1940'larda, 50'lerde, 60'larda yerli otomobil yapmak isteyenleri heveslerini kursaklarında bırakanlar gelip yerli ve milli Togg'umuzu görmesi gerekiyor."

- "Çok güzel"

Burdur'daki tek kadın taksi şoförü Sebahat Sezer de Togg'un direksiyonuna geçti. Sezer, AA muhabirine, 12 yıldır kentte taksi kullandığını, Togg satın almayı istediğini dile getirerek, "Çok güzel, harika, geniş. Tam istediğim gibi. Çok güzel, beğendim." dedi.

Aracı inceleyenlerden Reyda Kıyıcı da, "Bu gururu bize yaşattığı için Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Her şeyi çok güzel, içine oturduk, çok rahat." ifadelerini kullandı.

Ayşe Yücel ise aracı güzel bulduğunu, oğlunun da çok beğendiğini, heyecanlı olduklarını vurguladı.

Kazım Candan da aracı incelediğini, müthiş bulduğunu belirterek, "Hakikaten araba on numara, teknoloji harikası." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da etkinliğe telefonla bağlanarak vatandaşları selamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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